Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı - Son Dakika

Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı

04.01.2021 11:56
Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı, System.String[]

MIDDLETON İLK SIRADABu kez de ipi göğüsleyen kişi Kate Middleton oldu.

MIDDLETON İLK SIRADA

Bu kez de ipi göğüsleyen kişi Kate Middleton oldu. Bir anlamda geçen yıl aynı sıralamada kendisini geride bırakan Meghan Markle'dan rövanşı almış oldu Middleton.MODA ÖNCÜSÜ

Moda uzmanlarının bir yıllık değerlendirmesinin sonucuna göre 2020 yılında kıyafet alımlarını en çok etkileyen kişi yani yılın moda alanında esin perisi olan kişi Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.

EN ÇOK BEĞENİLEN KIYAFETİ

Yapılan değerlendirmelere göre Kate Middleton, 2020 yılında kıyafet alışverişlerinde en etkili kişi oldu. Middleton'ın en çok beğenilen ve benzeri satın alınan kıyafeti ise pandemi sürecinde katıldığı bir etkinlikte giydiği çiçekli elbise oldu.HIRKALARI DA İNTERNETTE ÇOK ARANDI Kıyafet almak isteyen birçok kişi 38 yaşındaki Kate Middleton'ın bu kıyafetini internet üzerinden aradı ya da satın oldu. Middleton'ın katıldığı bir online etkinlikte giydiği beyaz hırka da hemcinsleri tarafından internette en çok arananlar arasında. Middleton'ın sosya izolasyon sürecinde giydiği hemen hemen bütün kıyafetler için de aynı durum söz konusu. Birçok hemcinsi onun katıldığı etkinliklerin ardından giydiklerini online olarak arayıp buldukları zaman da satın aldı.ÜNLÜ SUNUCU İKİNCİ SIRADA

Sıralamada Middleton'ın ardından sunucu Holly Willoughby geliyor. Ünlü sunucunun giydiği bazı kıyafetler hemcinsleri tarafından öyle beğenildi ki internet aramalarında üst sıralara çıktı. Özellikle de sunucunun bu Instagram paylaşımında giydiği siyah deri etek, en çok arananlar arasında.

MEGHAN MARKLE ÜÇÜNCÜ

Listenin üçüncü sırasında ise eşi Prens Harry ile birlikte ABD'de yeni bir hayata başlayan Meghan Markle geldi. Onun genellikle günlük kıyafetleri ön plana çıktı bu yıl. İnternette en çok aranan giyim parçası ise bu beya spor ayakkabılar oldu.CEKETLERİ VE HIRKALARI

2020 yılının moda alanında en etkili kişileri arasında dördüncü sırada Harry Styles yer alıyor. One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine solo olarak devam eden ve oyunculuğa da adım atan Harry Styles'ın en çok ceketleri ilgi çekti. Bunun yanı sıra giydiği bol hırkalar da beğeni topladı ve birçok kişili bu tür giysiler satın almaya yöneltti.DİZİDEKİ GARDROBU ÇOK BEĞENİLDİ

Genç oyuncu Lily Collins, rol aldığı Emily In Paris adlı dizide giydikleriyle bütün bakışları üzerinde topladı ve listede dördüncü sıraya yerleşti. Özellikle de dizide sık sık kullandığı şapkaların satışları arttı. Bunun yanı sıra Collins'in dizide giydiği özel dikim siyah elbiseler, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan paltolar, bereler ve mini etekler de hemcinslerinin ilgisini çekti.

Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı

Kate Middleton, Meghan Markle, Prens William, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ezdi geçti: Önünde kimse duramadı - Son Dakika Magazin


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