Ezel Akay'ın yeni filmi "Osman 8"in galası yapıldı - Son Dakika

Ezel Akay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Osman 8", galada izleyiciyle buluştu.

Kemal Uçar'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Uçar paylaştı. Fantastik film türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, 1 Nisan'da vizyona girecek.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Akay, senarist ve oyuncu Uçar'ın kendisine senaryosunu gönderdiğini belirterek, "Bana çok senaryo geliyor, ama çok kötü senaryolar. Çünkü Türkiye'de böyle bir problem var. Nefis bir senaryoydu. Çok tatlı, çok iyi işlenmiş, Türkçesi düzgün ve bu önemli bir şey. Çekmeye de uygun bir yapısı vardı. Neredeyse senaryoya hiç dokunmadım. Kurguda birtakım sahneler çıktı ama. Dolayısıyla 'Tamam, yaparız dedik." ifadelerini kullandı.

Eserin, yapımcı Ömer Kaya'nın ikinci filmi olduğuna işaret eden Akay, şöyle devam etti:

"Ömer, samimi bir şekilde güzel bir film istediğini belirtti ve filme başladık. Hızla giriştik. Setimizi hazırladık. Korona başladı. 'Sonra çekelim.' dedik. Fakat korona bitmek bilmedi. Biz de 'Çekelim, ertesi sene gireriz.' dedik. Çekim sırasında başrol oyuncularımız dahil hepimiz korona olduk. 20 gün de böyle ara verdik. Kader bize, 'Çekmeyin.' diyormuş meğer. Biz mücadele ettik ve çekimler tamamlandı."

Akay, korona yüzünden düşündükleri tarihte vizyona giremediklerinin de altını çizerek, "Dijital kanallar yerine yalnızca sinemada çıkmaya karar verdik. Çünkü sinemaların gişeleri yükseliyordu. Nitekim Bergen filmi ile bu tezimiz de doğrulanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Takıntılı bir kullanma kılavuzu yazarı olan Osman 8, insan içine çıkmaktan korkar. Eski konağında, birlikte yaşadığı portakal rengi ailesinden sıkılan Osman, başka bir eve çıkmaya karar verir. Güzel bir emlakçı, evi satmaya gelince işler karışır."