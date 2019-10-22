Son Dakika Haberleri: Ezel Akay Osman 8 filminin hazırlıklarına başladı
Son Dakika Magazin Ezel Akay Osman 8 filminin hazırlıklarına başladı

Ezel Akay Osman 8 filminin hazırlıklarına başladı

38 dakika önce

Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor.

Ezel Akay Osman 8 filminin hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor. Filmin cast çalışmaları başladı.


Yapımcı Ömer Kaya yaptığı açıklamada "Yeni filmimizin hazırlık sürecine başladık. Filmi İstanbul'da çekeceğiz. Şu ana kadar Türkiye'de yapılmamış bir iş olacak" dedi.


Projenin çekimlerine Aralık ayı sonunda başlanacak.

Ömer Kaya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:59 
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