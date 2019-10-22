Ezel Akay Osman 8 filminin hazırlıklarına başladı
38 dakika önce
Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor.
Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor. Filmin cast çalışmaları başladı.
Yapımcı Ömer Kaya yaptığı açıklamada "Yeni filmimizin hazırlık sürecine başladık. Filmi İstanbul'da çekeceğiz. Şu ana kadar Türkiye'de yapılmamış bir iş olacak" dedi.
Projenin çekimlerine Aralık ayı sonunda başlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:59
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