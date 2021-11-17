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Ezel Akay, Sinemada İstanbul hikayelerini anlatıyor - Son Dakika

Ezel Akay, Sinemada İstanbul hikayelerini anlatıyor

17.11.2021 10:27
Ezel Akay, Sinemada İstanbul hikayelerini anlatıyor

Filmleri ile sinemaya yeni bir soluk getiren yönetmen Ezel Akay "Beyoğlu Sinema Sınıfı"nda sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın, Beyoğlu'nda kültür sanat hayatını canlandırmak için gerçekleştirdiği söyleşilerin ilkinde konu başlığı "sinema".

Yönetmen Nisan Dağ'ın bağımsız sinemada film yapma sürecini anlattığı söyleşinin ardından yönetmen Ezel Akay, 18 Kasım Perşembe günü saat 20.00'deCercle d'Oirent'de, "İstanbul'u Plato Olarak Kullanmak/Şehir Değiştikçe Hikayelerde Değişir" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Akay, açık sınıf özelliği taşıyan söyleşide katılımcılara bilgi ve deneyimlerinin aktarımı ile birlikte; binlerce yıllık geçmişinden getirdiği hikayelerle İstanbul sinemada mekan olarak nasıl kullanılır, şehirde yaşanan değişimler sinemaya nasıl yansır, bir çok farklı kültüre ev sahipliği yapan bu şehir modern zamanlarda nasıl anlatılır sorularına da yanıt verecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, sinemanın ardından önümüzdeki ay edebiyat başlığında devam edecek.

Ezel Akay, İstanbul, Yönetmen, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ezel Akay, Sinemada İstanbul hikayelerini anlatıyor - Son Dakika


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