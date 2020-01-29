Ezel Toprakpınar altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ezel Toprakpınar altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika Spor

Ezel Toprakpınar altın madalyanın sahibi oldu

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Sincan Belediyesi sporcusu Ezel Toprakpınar altın madalyanın sahibi oldu.

Ezel Toprakpınar altın madalyanın sahibi oldu, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Sincan Belediyesi sporcusu Ezel Toprakpınar altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası Sincan Belediyesi büyük bir onur yaşadı. Sincan Belediyesini temsil eden sporcu Ezel Toprakpınar Türkiye Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan Toprakpınar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toprakpınar, "Bu yolda yürürken bana destek olan, hakkını ödeyemeyeceğim Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan başta olmak üzere hocalarıma teşekkür ederim. Sincan Belediyemizin adını birincilik kürsüsüne taşımanın gururunu yaşıyorum" dedi.


Durmadan çalışmalara devam edeceğini belirten sporcu Toprakpınar, "Avrupa ve dünyada da Türk bayrağını dalgalandıracağım" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Türkiye, Sincan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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