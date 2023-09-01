Beşiktaş ve Galatasaray, Berat Özdemir için karşı karşıya! Milli futbolcu, Türkiye\'ye geri dönüyor

2021 yılında Trabzonspor'dan Al-Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Arap basınına göre, Beşiktaş ve Galatasaray milli futbolcunun peşinde.

KİRALIK OLARAK TAKIMDAN AYRILABİLİR

Galatasaray ve Beşiktaş, Berat Özdemir'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı iddia edildi.

1 GOL ATTI

Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibinde 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük performans sergiledi.