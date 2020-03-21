Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajları - Son Dakika
Son Dakika Spor Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajları - Son Dakika Spor

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajları

6 saat önce

Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, yayınladıkları mesajlarla, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye

Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, yayınladıkları mesajlarla, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş ise sosyal medya hesabında, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajına yer verdi.


Malcolm Thomas, Galatasaray, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:57 Kaynak: DHA

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