Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…