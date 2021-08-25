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Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

25.08.2021 14:38
Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi, System.String[]

İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı!

İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…

Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve <a class='keyword-sd' href='/burak-elmas-2/' title='Burak Elmas'>Burak Elmas</a> yemekte bir araya geldi

Doğum izni bitti! Ekranlara dönüyor

En son 2019 yılında "Bizim Hikaye" dizisiyle ekranlarda olan Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali'nin doğumuyla ara verdiği televizyona geri dönüyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya'nın annelik izni bitti! Şubat 2019'da hayatını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren Kaya, kasım ayında anne olmuştu. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu, en son dünyaca ünlü "Shameless" dizisinin adaptasyonu "Bizim Hikaye" ile ekranlardaydı.

Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

İKİ DİZİYLE GELİYOR

Fikret Ali'yi büyüttükten sonra işe dönen Hazal Kaya, dijital platformda yayınlanacak olan " Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisi için kamera karşısına geçmişti.

Kaya, ayrıca bu sezon bir televizyon dizisiyle de ekranlarda olacak. Önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak dizide, geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrasında geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş rolü yapan birisini canlandıracak. Ayrıca aldığım duyumlara göre; "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisi daha ilk sezonu gösterilmeden, yayıncının isteği üzerine ikinci sezon için sete çıkacakmış. Hazal Kaya, belli ki verdiği aradan sonra yine ekranlarda fırtına gibi esecek!

Demet Şener yeniden aşık!

Ocakta ikinci eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, 6 ay sonra aşk orucunu bozdu! Eski model, bir aydır iş insanı Tolga Arman ile birlikte. Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, çocukları vasıtasıyla tanışmış. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, Tolga Arman'ın kızıyla arkadaş. Kızlarının arkadaş toplantısında birkaç kere bir araya gelen Şener ve Arman, bir süre sonra özel olarak görüşmeye başlamış. Kendi lojistik firması olan Tolga Arman'la uyumlu bir birliktelik yakalayan Demet Şener'in çok mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında…

Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

Sinemanın iyileştirici gücü birleştirdi

19-24 Ağustos tarihleri arasında benim de katıldığım, Çeşme'de gerçekleşen Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu "Kıyıdan Kıyıya Türkiye- Yunanistan Film Festivali", sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedeflerken iki yakayı birleştirdi. Çeşme Belediyesi, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, çeşitli etkinliklere sahne oldu. Ünlü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalde, dört gün boyunca her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği yapıldı. Gündüzleri oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler gerçekleşti. Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş altı uzun metraj filmin de gösterimi yapıldı.

Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

Emrah Özdemir - Gizem Erman Soysaldı - Azra Deniz Okyay

Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

Burak Elmas, Demet Şener, Hazal Kaya, Ali Koç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi - Son Dakika Magazin


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