Ezequiel Garay Corona Virüsü'ne yakalandı!

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Garay, haberi şu sözlerle duyurdu:



"2020'nin kötü başladığı aşikar. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Verilen direktifleri dikkate alıp izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum"



Valencia'nın Atalanta ile deplasmanda oynadığı maça götürülmeyen Garay'ın virüse İspanya'da yakalandığı düşünülüyor.



İspanya'da Koronavirüse yakalanan insan sayısı 6 bin 394, ölüm sayısı ise 198 olarak açıklanmış durumda. Garay ise İspanya La Liga'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.