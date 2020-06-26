Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi - Son Dakika

Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi

Survivor yarıs¸masıyla adını genis¸ kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 u¨c¸u¨ncu¨su¨ Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yas¸adıgˆı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi.

Survivor yarıs¸masıyla adını genis¸ kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 u¨c¸u¨ncu¨su¨ Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yas¸adıgˆı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. U¨nlu¨ çiftin Bodrum'da gerc¸ekles¸en nikah to¨renine sınırlı sayıda aile u¨yeleri ve yakın dostları katıldı.

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 

Son Dakika Magazin Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi - Son Dakika Magazin
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