Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Survivor yarıs¸masıyla adını genis¸ kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 u¨c¸u¨ncu¨su¨ Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yas¸adıgˆı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi.
Survivor yarıs¸masıyla adını genis¸ kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 u¨c¸u¨ncu¨su¨ Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yas¸adıgˆı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. U¨nlu¨ çiftin Bodrum'da gerc¸ekles¸en nikah to¨renine sınırlı sayıda aile u¨yeleri ve yakın dostları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30
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