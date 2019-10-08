Son Dakika Haberleri: Ezgi Ayçe'den " Sezen Aksu"lu sürpriz
Son Dakika Güncel Ezgi Ayçe'den ' Sezen Aksu'lu sürpriz

Ezgi Ayçe'den " Sezen Aksu"lu sürpriz

1 saat önce

Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkısı 'Yarım Sevda'yı Enbe Orkestrası ile seslendiren Ezgi Ayçe, bu defa sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Ateş Böceği adlı şarkı ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Ezgi Ayçe'den

Serdar Ayyıldız'ın yakında piyasaya süreceği 15 şarkılık proje albümünde Ateş Böceği'ni seslendiren Ezgi Ayçe, Enbe Orkestrası kurucusu Behzat Gerçeker'e teşekkür etti.

Ezgi Ayçe, "Behzat Bey her zaman müzikteki ustalığıyla bizlere yardımcı oluyor. Müziğimizde çok önemli bir yeri var. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Enbe Orkestrası, Behzat Gerçeker, Ateş Böceği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla, konserinde bir hayranı "Ahey ahey" diye bağırınca şarkısını yarıda keserek kahkaha attı
Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu Memur ve memur emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezgi Ayçe'den " Sezen Aksu"lu sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]