Ezgi Ayçe'den

Serdar Ayyıldız'ın yakında piyasaya süreceği 15 şarkılık proje albümünde Ateş Böceği'ni seslendiren Ezgi Ayçe, Enbe Orkestrası kurucusu Behzat Gerçeker'e teşekkür etti.

Ezgi Ayçe, "Behzat Bey her zaman müzikteki ustalığıyla bizlere yardımcı oluyor. Müziğimizde çok önemli bir yeri var. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.