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Ezgi Doğan, Yurt Dışına Yapacağı Yatırımları Anlattı - Son Dakika

Ezgi Doğan, Yurt Dışına Yapacağı Yatırımları Anlattı

14.06.2021 14:15
Ezgi Doğan, Yurt Dışına Yapacağı Yatırımları Anlattı, System.String[]

Ezgi Doğan güzellik merkezi sahibi olan Ezgi Doğan Türkiye dışında da yatırım yaptıklarını açıkladı. Yurt dışında cilt bakımına büyük önem verildiğini ve yaptığı yatırımlar ile yurt dışında marka haline geldiğini dile getirdi.

Yurt Dışına Yapacağı Yatırımlar Büyük İlgi Gördü

Ezgi Doğan kadınlar için güzellik kavramının önemli olduğunu ve yurt dışında kaliteli bir güzellik hizmeti sunacağını belirtti. Yaptığı açıklamalarda kaliteli hizmetin farklı ülkelerde daha yaygın hale geleceğini ve sunduğu güzellik hizmeti ile müşterilerinin her zaman memnun kalacaklarını ifade etti. Personel sayılarını arttırdıklarını ve hem koruma hem de kurum içindeki çalışanlara gerekli yatırımlar sonucunda hizmetin kalitesini arttırdıklarını da ifade etti.

Yurt Dışına Yapacağı Yatırım Hedefleri Yüksek

Türkiye'de toplamda 68 şubesi bulunan güzellik merkezinin yurt dışındaki şube sayılarının da her geçen yıl daha da artacağı belirtildi. Yapılan açıklamalarda aynı zamanda yıllık belirlenen hedeflerin de fazlası ile gerçekleştiğini ve bu başarının ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da devam edeceği ifade edildi.

Ezgi Doğan kendisinin ve tüm ekip arkadaşlarının yurt dışında rekabetçi ve başarılı bir davranış ile çalıştıklarını ve verdiği emekler sonucunda güzel işlerin ortaya çıkacağını dile getirdi. Kadınların cilt bakımı, kalıcı makyaj, vb. gibi alanlarda meraklı olduklarını ve hem Türk kadınlarının hem de yabancı kadınların kendi güzellikleri için güzellik merkezine ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

Yurt Dışına Yapacağı Yatırımlar Doğallığı Destekliyor

Ezgi Doğan yaptığı yatırımlarda kullanılan malzemelerin oldukça doğal yapıda olması için büyük uğraşlar gösterdiğini söyledi. Doğal olmayan malzemelerin cilt sağlığı üzerinde olumsuz etki bıraktığını ve bu olumsuz etkilerin uzun vadede cilt kanseri gibi hastalıklara sebep olduğunuifade etti. Güzellik merkezlerinin tamamında doğal ve cilde zarar vermeyen ürünler ile müşterileri memnun ettiğini anlattı. Bundan sonraki hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarda bu doğal malzemelerin kullanılmasına devam edileceğinin altını çizdi. Tüm şubelerde müşteri sağlığının birinci öncelik olduğunu ve sağlıklı işlemler yapıldığını da belirtti.Ayrıca kalıcı makyajda da doğal ürünler kullanılıyor.

Ezgi Doğan, Yurt Dışına Yapacağı Yatırımları Anlattı

Ezgi Doğan, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ezgi Doğan, Yurt Dışına Yapacağı Yatırımları Anlattı - Son Dakika


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