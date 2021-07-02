Ezgi Doğan Yurt Dışına Yapacağı Yatırımları Anlattı! - Son Dakika

Bilindiği üzere güzellik sektörü, kadınların en çok ilgi duyduğu alanlardan bir tanesi. Her gün pek çok kadın, güzellik uygulamalarından yararlanıyor. Bu durum, her geçen gün güzellik merkezlerine olan ilgiyi de arttırıyor.

Ezgi Doğan, bu alanda fark yaratmak ve gençlere istihdam oluşturmak için büyük bir çaba içerisinde. Müşterilerin profesyonel hizmet almasını sağlayan Doğan hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgileri üzerine çekmiş durumda. Yurt dışı şubeleri, Ezgi Doğan hizmetinin dünyanın her alanına yayılmasını sağlıyor. Türkiye'de 68 şubesiyle kaliteli hizmeti kadınlarla buluşturan Doğan, yurt dışı şubelerin sayısında da artış olacağını ifade etti. Bu durum Türkiye ve yurt dışında, güzellik alanındaki profesyonel hizmetin yaygınlaşmasını sağlayacak.

Yurt Dışında Cilt Bakımına Önem Veriliyor!

Yurt dışı yatırımlarına dair detayları paylaşan Ezgi Doğan, cilt bakımına yurt dışında önem verildiğini belirtti. Güzellik kavramının her kadın için önemli olduğunu ifade eden Doğan, yurt dışında da kaliteli hizmet sunacağını sözlerine ekledi.

Bilindiği üzere Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, yurt dışında da pek çok yatırım yapmakta. Bu şubeleriyle dünyanın her yerine kaliteli hizmet ulaştıracağını belirten Doğan, sundukları hizmet kalitesinden dolayı müşterilerin memnun kalacağının altını çizdi.

Güzellik merkezindeki personel sayısını arttırmaları ve personellerin hizmet kalitelerinde standartların üzerine çıkmaları gözlerden kaçmadı.

Ezgi Doğan Güzellik Merkezi Yurt Dışı Şubeleri ile Dünyaya Açıldı!

Kadınlar, tarihin her döneminde güzel olmak için çeşitli uygulamalara başvurmakta. Bu durum, özellikle son zamanlarda güzellik merkezlerine ilgiyi arttırıyor. Fakat çoğu merkez, istenilen başarıya ulaşamıyor. Bu alanda sunduğu hizmet ile ayrıcalıklı bir konumda yer alan Ezgi Doğan, Türkiye'de 68 şubesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla bu alanda fark yaratmaya çalışıyor. Müşteri odaklılık ilkesi üzerinden faaliyetlerini sürdüren Doğan, yenilikçi çözümleriyle sektörün ilerlemesine katkıda bulunuyor. Müşterileri memnun eden ve ilkeli bir şekilde hareket eden Doğan, müşterilerine güzellik konusunda fazlasını vadediyor.

Yurt dışı yatırımlarına dair çeşitli açıklamalarda bulunan Doğan, dünyanın farklı yerlerindeki şube sayılarında artış yaşanacağını belirtti. Aynı zamanda belirlenen yıllık hedeflerin de fazlasıyla karşılandığını ifade eden Doğan, bu durumun hem Türkiye hem de yurt dışı için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'deki şubeleriyle ön plana çıkan Ezgi Doğan'ın yurt dışına açılması, özellikle kadınların yoğun bir şekilde ilgisini çekiyor. Bu ilgi git gide büyüyecek gibi duruyor.

Ezgi Doğan'ın Yurt Dışı Yatırımları Büyük İlgi Gördü

Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi Yöneticisi Ezgi Doğan Türkiye'de güzellik anlayışını değiştiren en önemli isim. Doğan'ın hem Türkiye'de hem de yurt dışında müşterilerin ilgisini çekmesi, sektörün ilerlemesini sağlıyor. Başarılı hizmeti yurt dışı yatırımlarıyla dünyanın farklı bölgelerine taşıyan Doğan, hizmet standartlarıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Kadınların kendi güzellikleri adına güzellik merkezine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ezgi Doğan, güzellik merkezinde kullandıkları malzemelerin doğal olmasına büyük bir özen gösterdiklerini sözlerine ekledi. Ayrıca doğal olmayan malzemelerin ilerleyen dönemlerde cilt kanseri olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden olduğunu ifade eden Doğan, güzellik merkezlerinde tamamen doğal malzemeler kullandıklarını belirtti. Yurt dışı yatırımlarında da doğal malzemeler kullanmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Doğan, bütün şubelerinde müşteri sağlığının öncelikli olduğunun vurgusunu yaptı.