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İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı

Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL

Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılacak! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzacıya alınmadı