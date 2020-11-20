Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek

20.11.2020 12:28
Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek, System.String[]

2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı.

2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans'ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. 3 yıl önce açılan davada Erberk'in avukatları "Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi. Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk'e ödemesine karar verdi.

Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Payitaht Abdülhamid, Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ezgi Eyüboğlu, Neşe Erberk'e 127 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika Magazin


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