Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün annesiyle birlikte ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Eyüboğlu'nun annesini ilk kez görenler şaşkınlık yaşadı
Aracını City's valeye teslim eden oyuncu, daha sonra Nişantaşı'nın lüks mağazalarını dolaşarak alışveriş yaptı.& ;
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12.01.2021 21:50:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezgi Eyüboğlu'nun annesini görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika