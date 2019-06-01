"Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak
29 dakika önce
"İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezgi Gecesi", Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:45 Kaynak: AA
" İstanbul
'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezgi Gecesi", Sultanahmet
Meydanı'nda yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Yenikapı'da yapılacağı belirtilen etkinlik, aynı alanda organize edilen "Enderun Teravih Namazı"na gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'na alındı.
Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya
, Eşref Ziya Terzi
, Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık
ve Ömer Karaoğlu
'nun sahne alacağı etkinlik 23.25'te başlayacak.
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