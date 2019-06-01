Son Dakika Haberleri: "Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak
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"Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak

29 dakika önce

"İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezgi Gecesi", Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

" İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezgi Gecesi", Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Yenikapı'da yapılacağı belirtilen etkinlik, aynı alanda organize edilen "Enderun Teravih Namazı"na gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'na alındı.
Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık ve Ömer Karaoğlu'nun sahne alacağı etkinlik 23.25'te başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Ramazan etkinlikleri, İstanbul, Sultanahmet, Güncel
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