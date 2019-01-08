Ezgi Manlacı'ya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
1 saat önce
Bellona Kayseri Basketbol takımın başarılı oyuncusu Ezgi Manlacı'nın dün yapılan antrenmanın ardından doğum günü kutlandı.
Bellona Kayseri
Basketbol takımın başarılı oyuncusu Ezgi Manlacı'nın dün yapılan antrenmanın ardından doğum günü kutlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 14.haftasında deplasmanda oynayacağı Çukurova
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nezaretinden sürdürüyor. Dün yapılan antrenman sonrası 23 yaşına giren Ezgi Manlacı'nın doğum günü kutlandı. Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda 23 yaş günü kutlanan Ezgi Manlacı gelen pastayı üfledikten sonra tebrikleri tek tek kabul etti.
Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Mutlu Yıllar
Ezgi. Bellona Kayseri Basketbol ailesi olarak oyuncumuz Ezgi Manlacı'ya nice güzel yaşlar dileriz" denildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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