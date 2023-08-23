7 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda pozlar verdi - Son Dakika

7 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda pozlar verdi

7 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda pozlar verdi
Son Güncelleme: 23.08.2023 08:54

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi iddialı projelerde yer alan Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturduktan sonra hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Mola, kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombiniyle çektiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü isimlerden nazar boncuk emojili yorumlar yağdı.

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi iddialı projelerde yer alan Ezgi Mola, geçtiğimiz mayıs ayında 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından hamile olduğunun müjdesini veren ve bir erkek bebek bekleyen Mola, hamilelik pozlarını paylaştı.

NAZAR BONCUK EMOJİLİ YORUMLAR GELDİ

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak içi gün sayan Ezgi Mola, kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombiniyle peş peşe verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak "Beni hatırladın mı?" notunu düştü. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına Şükrü Özyıldız, Barış Arduç, Emel Sayın, Dolunay Soysert, Burcu Esmersoy, Songül Öden, Pınar Altuğ, Cemal Can Canseven, Şebnem Bozoklu, Şükran Ovalı ve birçok ünlü isimden nazar boncuk emojili yorum yağdı.

Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali
Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali
Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali
Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali
Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali
Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali
Anne olmak için gün sayıyor! İşte 7 aylık hamile Ezgi Mola'nın son hali

Ezgi Mola, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya 7 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda pozlar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda pozlar verdi - Son Dakika
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