7 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda pozlar verdi

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi iddialı projelerde yer alan Ezgi Mola, geçtiğimiz mayıs ayında 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından hamile olduğunun müjdesini veren ve bir erkek bebek bekleyen Mola, hamilelik pozlarını paylaştı.

NAZAR BONCUK EMOJİLİ YORUMLAR GELDİ

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak içi gün sayan Ezgi Mola, kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombiniyle peş peşe verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak "Beni hatırladın mı?" notunu düştü. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına Şükrü Özyıldız, Barış Arduç, Emel Sayın, Dolunay Soysert, Burcu Esmersoy, Songül Öden, Pınar Altuğ, Cemal Can Canseven, Şebnem Bozoklu, Şükran Ovalı ve birçok ünlü isimden nazar boncuk emojili yorum yağdı.