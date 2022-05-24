Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım! - Son Dakika
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Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!

24.05.2022 15:22
Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ezgi Mola'nın, Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira para cezasına çarptırdı.

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola'nın karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mola, duruşma salonunda hazır bulundu.

HAPSİ İSTENMİŞTİ

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında 'hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mola'ya, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.

"HABERLERİ OKUDUKTAN SONRA ADAMI TECAVÜZCÜ OLARAK NİTELENDİRDİM"

Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, "Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileridir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum herkes gibi tepkimi dile getirdim" dedi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola'ya 'hakaret' suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.

EZGİ MOLA: ŞAŞIRMADIM

Ezgi Mola para cezasına ilişkin "Şaşırmadım, siz şaşırdınız mı? Umarım şaşıracağımız günler gelir" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yaratmış Ezgi Mola da Twitter'dan paylaşım yaparak "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! #MusaOrhantutuklansın" demişti. Orhan'ın avukatı yaşanan olayların ardından Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermişti. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları sorulmuştu. Orhan'ın avukatı, "Mola özür mesajı yayınlasın" demiş ancak Mola reddetmişti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Musa Orhan
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım! - Son Dakika


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