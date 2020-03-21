Ezgi Mola'dan alkışlanacak hareket
6 saat önce
Ezgi Mola sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ilk adım olarak nisan ayında 2 kiracısından da kira almayacağını duyurdu.
Ezgi Mola sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ilk adım olarak nisan ayında 2 kiracısından da kira almayacağını duyurdu...
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:53
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