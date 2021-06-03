Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel

İçeri giren ekipler bu tablo ile karşılaştı! Hayatlarının en pahalı masajını yaptırdılar

İpek Er isimli genç kıza istismarda bulunduğu ve bu sebeple Er'i intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan, sosyal medyada gündem olmuştu.

"TECAVÜZCÜ ŞEREFSİZ" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da o dönemde 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin." paylaşımında bulunmuştu.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GÖRDÜ

Mola hakkında hapis cezası istenmesinin ardından Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Twitter kullanıcıları, Mola hakkında dava açılmasına tepki gösterirken, destek veren paylaşımlar yaptı.

MOLA'DAN İLK AÇIKLAMA: BİZLERİ SEVGİ KURTARACAK

Ezgi Mola da hakkında açılan dava hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin