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Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
6 saat önce
Ünlü oyuncu, iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine "Sizden de böyle adımlar bekliyorum" çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncu, iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine "Sizden de böyle adımlar bekliyorum" çağrısında bulundu.
Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman'dan geldi. Eşi Almeda Abazi'ye de danışan Sayışman, üçü Amerika'da, altısı Türkiye'de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:43
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