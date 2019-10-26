Ezgi Mola: Ev yemeği özledim

Baş başa yemek yiyen çift, flaşların patlaması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, "Bu sıralar yoğun çalışıyorum. Sağ olsun Mustafa beni ev yemeği yemeye getirdi. Uzun zamandır ev yemeğine hasretim" dedi.