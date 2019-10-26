Ezgi Mola: Ev yemeği özledim
25 dakika önce
Baş başa yemek yiyen çift, flaşların patlaması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Baş başa yemek yiyen çift, flaşların patlaması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, "Bu sıralar yoğun çalışıyorum. Sağ olsun Mustafa beni ev yemeği yemeye getirdi. Uzun zamandır ev yemeğine hasretim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44
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