Son Dakika Haberleri: Ezgi Mola: Ev yemeği özledim
Son Dakika Magazin Ezgi Mola: Ev yemeği özledim

Ezgi Mola: Ev yemeği özledim

25 dakika önce

Baş başa yemek yiyen çift, flaşların patlaması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ezgi Mola: Ev yemeği özledim, System.String[]

Baş başa yemek yiyen çift, flaşların patlaması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncu, "Bu sıralar yoğun çalışıyorum. Sağ olsun Mustafa beni ev yemeği yemeye getirdi. Uzun zamandır ev yemeğine hasretim" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yatak pozu
235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı filmiyle setlere geri döndü Genç fenomen Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerle Ajda Pekkan'ı solladı Survivor'ın güzel yarışmacısı Fatmagül Fakı, bugün evleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 09:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezgi Mola: Ev yemeği özledim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]