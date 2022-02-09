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Ezgi Mola 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Ezgi Mola 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

09.02.2022 23:38
Ezgi Mola 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı

Ankara'da cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan uzman çavuşa sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakim karşısına çıktı.

Ankara'da cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan uzman çavuşa sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakim karşısına çıktı.

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında 'hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Ezgi Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mola, avukatları ve Orhan'ın avukatı katıldı. Basit yargılama usulüyle görülen davanın karar duruşmasında Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 65 günlük adli para cezasına (5 bin 200 TL) ve bu cezanın da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

"Kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum"

Duruşmada savunma yapan Mola, "Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi bende tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsür bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweeti attım. Burada yorumumu şahsa değil duruma yaptım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mola'nın savunmasını ve avukatların beyanlarını dinleyen savcı, sanık Mola'nın 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcının açıkladığı mütalaaya karşı savunma yapmak için avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi. - ANKARA

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Ezgi Mola, Hakaret, Saldırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ezgi Mola 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezgi Mola 'hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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