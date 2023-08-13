Ezgi Mola, Hamilelik Döneminin Keyfini Tatilde Çıkarıyor

Mayıs ayında 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklayan Ezgi Mola, şimdilerde hamileliğin tadını çıkartarak tatil yapıyor. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda hamile pozlarını paylaştı.

YOGA DERSLERİNE BAŞLADI

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri dizisindeki başarılarıyla adından söz ettiren Ezgi Mola, setlere ara vererek hem hamileliğinin hem de tatilinin tadını çıkartıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı. Bu süreçte yoga derslerine başlayan Mola, "Bugün yoga dersine başladım, bağdaş kurabiliyorum bakın" ifadelerini kullandı.