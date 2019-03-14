Son Dakika Haberleri: Ezgi Mola İle Efsane Bir Parti

Ezgi Mola İle Efsane Bir Parti

21 dakika önce

Dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Ezgi Mola, 133 yıldır kadınları destekleyen ve gururla temsil eden AVON markasının yeni marka yüzü oldu…

Ezgi Mola İle Efsane Bir Parti, System.String[]

Cemiyet, iş ve moda dünyasından Bergüzar Korel, Nazlı Kayı, Naz Elmas, Chloe Ortaç, Ceren Hindistan, Kübra Açil, Merve Çağıran, Naz Elmas, Petek Ertüre, Sinem Yıldırım, Sedef Çalarkan, gibi isimler Soho House İstanbul'da Avon'un 1920'lerin konseptine uygun partisinde buluştu.

Canlandırdığı rollerle birçok başarılı projeye imza atan oyuncu Ezgi Mola, AVON'un yeni marka yüzü oldu. 133 yıldır kadınlara güzellik yolculuğunda eşlik eden, kadınların kadınlar için çalıştı bir marka olan Avon, "Efsane'' maskarası Ultra Volume Maskara'yı tanıtmak üzere bir etkinlik düzenledi.

Soho House İstanbul'da düzenlenen özel partide moda, güzellik, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerine Ezgi Mola'nın başrolde olduğu reklam filmi ilk kez gösterildi. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Ezgi Mola, Avon markasının yüzü olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ve; " Türkiye'de Avon'u bilmeyen kadın yoktur herhalde. Benim annem de çok uzun seneler boyunca Avon Temsilcisiydi. Benim gibi makyajı seven biri için çok güzel bir iş birliği oldu. Maskara günlük hayatımda en çok kullandığım makyaj malzemelerinden biri. " dedi.

1920'lerin konseptine uygun düzenlenen parti, DJ performansıyla başlarken, 20'lerin caz müziği ile davetlilerin dikkatini çeken "Tin Pan Band" grubu ile devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:30 Kaynak: Bültenler

Ezgi Mola, Güncel
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