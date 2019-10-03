Son Dakika Haberleri: Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor
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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

1 saat önce

Tv8 de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre çift 2020'de nikah masasına oturacak.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor, System.String[]

Tv8 de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre çift 2020'de nikah masasına oturacak.

Tv8, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:51 
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