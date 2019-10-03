Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor
1 saat önce
Tv8 de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre çift 2020'de nikah masasına oturacak.
Tv8 de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre çift 2020'de nikah masasına oturacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:51
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