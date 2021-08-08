Ezgi Mola'nın 'Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Menajerinde açıklama geldi...

Gazeteci Birsen Altuntai'ın haberine göre; Ezgi Mola 'nın yaptığı paylaşımların TRT yönetimini rahatsız ettiği ve bu yüzden Safiye karakterine hayat verdiği "Masumlar Apartmanı" dizisinden ayrılacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Şu günlerde Cem Yılmaz 'ın Netflix için çektiği 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisinde rol alan ve Alaçatı'da sevgilisiyle işlettiği mekana bile gidemeyen Ezgi Mola'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmeyince konu iyiye uzadı.

İddiayla ilgili çok soru gelince Mola'nın menajerlik ajansına durumu sordum. Aldığım bilgi şu; bir ayrılık sözkonusu değil, başarılı oyuncu Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak.