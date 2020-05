Oyun öncesinde Ezgi Mola, Survivor Cemal Can'a güzel bir sürpriz yaptı. Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, Cemal Can'ın doğum gününü unutmadı ve Türkiye'den katıldığı oyunda onun için bir pasta hazırladı. Ezgi Mola'yı elinde pasta ile gören Cemal Can ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bu güzel sürpriz sonrasında Cemal Can ve Ezgi Mola, Anlat Bakalım oyununda tam 13 kelimeyi doğru bilerek yarışmayı kazanmayı başardılar.