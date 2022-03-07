Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti! - Son Dakika
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Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti!

Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti!

07.03.2022 10:08

TRT 1'de salı günleri yayınlanan ve iki sezondur ses getiren başarılı dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola rolü için saçlarını kesti.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola Saçlarını Kesti…

Sıra dışı hikayesi ve olağanüstü oyunculuklarıyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın salı günü yayınlanacak olan bölümünde; yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye'nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor.

Senaryoyu okuduktan sonra oyuncu Ezgi Mola, bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek; kendi saçlarını kesmeyi önerdi. Başarılı oyuncu Mola, sahne ve canlandırdığı Safiye karakteri için şunları söyledi: "Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye'yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Yayınlandığı her hafta büyük ses getiren Masumlar Apartmanı nefes kesecek yeni bölümüyle 8 Mart Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de…

Kaynak: Bültenler
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