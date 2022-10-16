Ezgi'nin katilinin bulunması için 17 şehirde duvar ve direklere afişler yapıştırıldı - Son Dakika
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Ezgi'nin katilinin bulunması için 17 şehirde duvar ve direklere afişler yapıştırıldı

16.10.2022 10:36
Ezgi'nin katilinin bulunması için 17 şehirde duvar ve direklere afişler yapıştırıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de olduğu 17 şehirde duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de olduğu 17 şehirde duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin ablası Hazal Zerkin, "İşin bu tarafıyla uğraşmaktan kendi acımı yaşayamadım. Hayat artık bizim için devam etmiyor" dedi.

Olay, geçen 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Özarslan'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Özarslan'ın cenazesi Urla'da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KATİL BULUNAMADIDeniz Özarslan'ın yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken kadın dernekleri de olayın şüphelisinin yakalanması için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri de afiş çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak İzmir'de şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazılırken, başka şehirlere de afişler yapıştırılmaya başlandı. Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Adana, Isparta, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Niğde, Düzce ve Samsun'da da Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler işlek caddelerdeki duvarlar ve direklere yapıştırıldı. Bu şehirlerin yanı sıra farklı şehirlere de bu afişlerin yapıştırılacağı öğrenildi.'HAYAT DEVAM ETMİYOR'Ezgi'nin kardeşi Hazal Zerkin, geride kalan sürede Deniz Özarslan'a ait hiçbir izin olmadığını söyledi. Zerkin, "Katili gören hiç kimse yok. Sadece olaydan sonra dolmuşa bindiği tespit edilmişti. Ancak ne hikmetse indiği görülmüyor. İşin bu tarafıyla uğraşmaktan kendi acımı yaşayamadım. Hayat artık bizim için devam etmiyor. Ailemizden biri kaybettik. Ablamla beraber platformlarda hep vardık. Kadın dayanışma derneklerinde, kadın meclislerinde bulunduk. Ancak bizim başımıza da geldi. Bir yerden başlamak gerekiyor deniyor ama başlanmıyor. Herkes olayı unutsa bile biz her dakikamızda bu acıyla yaşıyoruz. Ablam ilk değil, son da olmayacak" dedi.

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Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi'nin katilinin bulunması için 17 şehirde duvar ve direklere afişler yapıştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ezgi'nin katilinin bulunması için 17 şehirde duvar ve direklere afişler yapıştırıldı - Son Dakika
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