Son Dakika Haberleri: Ezgi Öğretmenin Ölümü Üzdü

Ezgi Öğretmenin Ölümü Üzdü

1 saat önce

BURSA'da özel okulda sınıf öğretmenliği yapan Ezgi Kara Oğan (36), bağırsak hastalığı tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ezgi Öğretmenin Ölümü Üzdü, System.String[]
BURSA'da özel okulda sınıf öğretmenliği yapan Ezgi Kara Oğan (36), bağırsak hastalığı tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da özel okulda sınıf öğretmenliği yapan Ezgi Kara Oğan, yakalandığı bağırsak hastalığı sonrası mesleğine ara verdi. Yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Oğan, tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Öğretmenin ölümü, eğitim camiasını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. Oğan'ın cenazesi, Yalova Merkez Camii'nden bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Mezarlığı'na defnedildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:52 Kaynak: DHA

Yalova, Bursa, Güncel
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