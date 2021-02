Ezgi Pekel'den albüm sürprizi

Yazdığı iyi sözleri, yeni albümünde akustik müzikle birleştiren Pekel, insanların böyle dönemlerde daha dingin şarkılar dinlemek istediğini söylüyor.& ;

"Do it yourself" akımının üreticilerinden Ezgi Pekel ve ekibi, "Bizim Gibiler (Akustik)" albümünün tüm kayıtlarını, mix ve mastering'ini evde tamamladı. İlk albümü sonrası "Aciz Aziz" adlı teklisini yayınlayan Ezgi Pekel, yeni EP projesi için de hazırlıklara başladı.

Akustik albümünde, şarkıların ilk oluşum hallerindeki doğallığı ortaya çıkartmaya özen gösterdiklerini belirten Ezgi Pekel'e, gitarlar ve geri vokalde Caner Hız, saksafonda Mustafa Erhan Gündoğdu eşlik etti. Albümün mix ve mastering'ini Aykut Acarlar tamamladı. Albüm fotoğrafları Kutlay Uyar'a, kapak tasarımı ise Yiğit Vural'a ait.

Ezgi Pekel'in 8 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bizim Gibiler (Akustik)" tüm dijital platformlarda yayında! Pekel, 3 şarkıdan oluşan yeni EP'si için stüdyoda…