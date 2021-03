Ezgi Sertel: Hem çalışıp hem de okudum o yüzden tutumluyum

TRT'de yayınlanan 'Fazlası Zarar' programının güzel sunucusu Ezgi Sertel, "Okul yıllarında hem çalışıp hem de okudum o yüzden tutumluyum" dedi. Cimrilikle tutumluluğun farklı bir kavram olduğunun altına çizen Sertel, sunuculuğunu yaptığı programın da kendisini anlattığının altını çizerek her zaman fazlalıklardan kurtulduğunu söyledi. "Bunu yarışmacı hanımlara çok soruyorum tutumlu musunuz müsrif misiniz diye. Ben ikiz annesi olarak tutumlu bir insanım, hesaplı kitaplı biriyim. Ne kadar harcamam gerektiğini her zaman bildim. Üniversite hem okudum hem çalıştım, varlığı da gördüm yokluğu da gördüm tırnaklarımla bir yere geldim. Bir yere geldikten sonra da kazandığınız parayı harcamasını da biliyorsunuz. Anlamsız şeylere anlamsız paralar vermeyi hiçbir zaman anlamadım. Bir çantaya dünya kadar para vermenin her zaman anlamsız olduğunu savundum" dedi.