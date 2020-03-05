Ezgi Sertel kötü yorumlara isyan etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ezgi Sertel kötü yorumlara isyan etti - Son Dakika Magazin

Ezgi Sertel kötü yorumlara isyan etti

6 saat önce

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40'ımız çıktı.

Ezgi Sertel kötü yorumlara isyan etti, System.String[]

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40'ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düşmüştü.


İkiz bebeklerini kucağına alan sunucu Ezgi Sertel sosyal medya linci kurbanı oldu.


Güzel sunucu bu fotoğrafları paylaştıktan sonra çirkin yorumlara maruz kaldı. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Sertel, yaşadıklarını canlı yayında anlattı;


İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım. Hamile bir kadın bazen üzgün, bazen kaygılı çok karışık hisler yaşıyor. Bu süreçte sadece fiziksel ve biyolojik hisler yaşamıyorsunuz, psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir dönem. Benim hamilelik sürecim zor geçti, son iki ayı yatarak tamamladım. Erken doğum riskim vardı, operasyon geçirdim sadece ihtiyaç için kalktım yataktan.


Son iki ay yatarak geçirdiğim için hiç hamilelik fotoğrafım yoktu. Ben de çekilmek istedim, hazırladılar beni birkaç poz çektiler, onları da paylaşmak istedim. O fotoğraflardan sonra 'burnu büyümüş' dediler. Bu tarz kötü yorumlar hep geldi.


Yeni doğum yapmış bir kadın olarak ilk önceliğimiz kilo mu onu da bilemedim. Çok mutluyum çocuklarım çok sağlıklı, ben çok sağlıklıyım. Benim için önemli olan buydu, zor bir hamilelik süreci geçirdim.


Bunu yapan kadınlar kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor. Hayatında istediği konumda değilse, eşi istediği ilgiyi göstermiyorsa, hayallerine sahip olamamışsa sizi hedef alıyor. Bunları 'kafaya takmıyorum' demiyorum çünkü dönem dönem insan etkileniyor.


En çok canımı yakan yorum 'hamilelik insana yakışır, ama bu kadar çirkinini ilk kez görüyorum' mesajı beni çok üzdü. Allah ıslah etsin bunun vebali var. Birisi yazmış 'kadının sütü kesilse ne yapacaksınız' diye… Ben yeni doğum yapmışım 'kilomu vereyim' derdinde değilim. 40'ımız çıktı çocuklarla bir toparlanma sürecindeyim, nasıl beslenmeliyim bunlara bakıyorum ben. O kişiler nasıl üzerim, nasıl kırıcı olurum bunu düşünüyorlar.


Kimseyi her zaman memnun edemiyorsunuz. Benim önceliğim çocuklarım onlar sağlıklı olsun gerisi önemli değil. İnsanların kilolarının konuşulması saçma geliyor. Neden hep insanların dış görüşünü hakkında yorum yaparız. Kendinize böyle bir şey yapıldığını düşünmeniz gerek. Gelen yorumlara en çok annem üzüldü. Ben beslenmeme dikkat ediyorum, çocuklarım için yaşıyorum.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezgi Sertel kötü yorumlara isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]