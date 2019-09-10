Son Dakika Haberleri: Ezginin Günlüğü Küçükçekmece'de sahne aldı
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Ezginin Günlüğü Küçükçekmece'de sahne aldı

1 dakika önce

Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Göl Şenliği'nin 10. gününde, 'Ezginin Günlüğü' sahne aldı.

Ezginin Günlüğü Küçükçekmece'de sahne aldı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Göl Şenliği'nin 10. gününde, 'Ezginin Günlüğü' sahne aldı.


Gecede iki saat boyunca sahnede kalan Ezginin Günlüğü'nün seslendirdiği "Eksik Bir Şey, Kanto, Yan Kalbim, Aşk Olsun, Martı" başta olmak üzere tüm şarkılara vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Küçükçekmece'de uzun zamandır konser veremediklerini ve seyirciyi çok heyecanlı bulduklarını ifade eden grup, "Bizi tanıyan, şarkılarımıza eşlik eden, enerjik ve güzel bir seyirci ile karşılaştık. Okulların açıldığı bu ilk günde pazartesi olmasına rağmen evlerine kapanmayıp konsere gelen tüm dinleyenlerimize teşekkür ederiz" dedi.


"Müzik anlayışımızdan hiç ödün vermedik"


Müzik anlayışlarından hiçbir ödün vermediklerini ifade eden grup, "İşimizi severek yapıyoruz. Ezginin Günlüğü, istikrarla müzik arasındaki ilişkinin en güzel örneklerinden biridir. İnandığımız işi yapıyoruz ve etkilerini görüyoruz" sözleriyle açıkladı.


Göl Şenliği'nin 10. akşamında, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 97. yılı anısına Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Zeybek halk oyunları gösterileri sahnelendi. Gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşlar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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