Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi

Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada yer alan Ezgjan Alioski'nin resmi sözleşmeyi imzalaması an meselesi.
İngiliz basını, Leeds United'in sol bek için Barcelona'dan Junior Firpo ile anlaştığını duyurdu. Firpo'nun eşi sosyal medyadan kızının kalkan bir uçağın ardından baktığı fotoğrafı paylaşıp, Leeds'e gitmek üzere olduğunun tüyosunu verdi. 13.5 milyon euroya transfer edilen Firpo'nun ardından kulüp Alioski'yle mukavele uzatma görüşmesi yapmadı.
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