Son Dakika Haberleri: Ezhel: Bizden Geriye Tek Kalacak Şey Sevgi

Ezhel: Bizden Geriye Tek Kalacak Şey Sevgi

46 dakika önce

RAP müzik şarkıcısı Ezhel, şarkılarıyla Bursalılara enerji ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Ezhel: Bizden Geriye Tek Kalacak Şey Sevgi, System.String[]
RAP müzik şarkıcısı Ezhel, şarkılarıyla Bursalılara enerji ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Ezhel, "Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye tek kalacak şey sevgi" dedi.

Şarkıcı Ezhel, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. 2017 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü 'Müptezhel' ile beğeni toplayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan rapçi, Bursalılara coşku dolu bir gece yaşattı. Dinleyicilerini 'Alo' adlı şarkısıyla selamlayan Ezhel, 'Geceler' ve 'Benim Derdim' gibi öne çıkan şarkılarını da seslendirdi. Mekanı dolduran bin 100 kişi, 2 saat boyunca sahnede kalan Ezhel'in şarkılarıyla eğlenirken, konfeti şovları da geceye renk kattı.

Dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran Ezhel, "Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyadaki bütün ayrımları bırakıp eğlenmemize bakalım. Keşke tüm dünya böyle olsa. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye ne egomuz kalacak, ne başka bir şey, tek kalacak şey sevgi" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:12 Kaynak: DHA

Bursa, Ezhel, Magazin
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