Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib: "Filistin Müslümanların birinci davasıdır" - Son Dakika

Filistin Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş ile bir araya gelen Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Filistin'in Müslümanların başlıca davası olduğunu söyledi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Ezher Şeyhi Tayyib, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Filistin Diyanet İşleri Danışmanı Habbaş ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Tayyib, "Filistin, Müslümanların birinci davasıdır, Filistin halkının mücadelesi de bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Habbaş ise Ezher'in Filistin davasına yönelik desteği ve onurlu duruşu için minnettar olduğunu kaydetti.

Filistin Diyanet İşleri Danışmanı Habbaş ayrıca, Ezher'in uluslararası rolünü bin yılı aşkın bir süredir ulus sorunları ve uluslararası barış için vermiş olduğu hizmetten aldığını aktardı.