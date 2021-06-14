Ezher Şeyhi: "Mescid-i Aksa çevresindeki 'bayrak yürüyüşü' karşı çıkılması gereken bir provokasyondur" - Son Dakika

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, aşırı sağcı Yahudilerin 15 Haziran'da Mescid-i Aksa'nın çevresinde düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşüne" tepki gösterdi.

Mısır devlet gazetesi El-Ahram'ın haberine göre Tayyib, "Mescid-i Aksa çevresindeki "bayrak yürüyüşü" karşı çıkılması gereken bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Ezher Şeyhi Tayyib, bu girişimi, aşırı sağcı Yahudilerin, Müslüman Filistinlilerin kanı ve hakları üzerinde ucuz siyasi kazanç elde etme çabası şeklinde değerlendirerek, Arap ve Müslümanları yürüyüşe karşı çıkmaya çağırdı.

Haberde ayrıca, Ezher Şeyhi'nin "Siyonist yapılanmanın söz konusu yürüyüşü düzenleme konusundaki ısrarı, planlanan suçların kapsamında gelen yeni bir provokasyondur." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.