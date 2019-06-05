Son Dakika Haberleri: Ezher Şeyhi'nden kadına yönelik şiddetin engellenmesi çağrısı
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Ezher Şeyhi'nden kadına yönelik şiddetin engellenmesi çağrısı

35 dakika önce

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, ilim meclisleri, parlamentolar ve senatolara, aile içinde kadına, çocuğa yönelik şiddet ile genel olarak şiddet eyleminin engellenmesi için çalışmalar yapması çağrısında bulundu.

Ezher Şeyhi'nden kadına yönelik şiddetin engellenmesi çağrısı, System.String[]
El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, ilim meclisleri, parlamentolar ve senatolara, aile içinde kadına, çocuğa yönelik şiddet ile genel olarak şiddet eyleminin engellenmesi için çalışmalar yapması çağrısında bulundu.
Ezher Şeyhliğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca yayımlanan "Ezher Şeyhi'nin Sözü" adlı bir televizyon programında konuşan Tayyib, ilim meclisleri, parlamentolar ve senatolardan, kadına, çocuğa yönelik şiddet ile genel olarak şiddet eyleminin engellenmesi için çalışmasını istedi.
Tayyib, aile içinde kadına yönelik şiddetin, aileye son derece olumsuz yansımaları olduğuna dikkati çekerek Arap ve İslam dünyasında şiddeti suç sayan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:54 Kaynak: AA
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