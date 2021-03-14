Ezher Şeyhi Tayyib: "Avrupa'da Müslümanlara karşı yürütülen karalama kampanyalarından endişe duyuyoruz" - Son Dakika

Ezher Şeyhi Tayyib: "Avrupa'da Müslümanlara karşı yürütülen karalama kampanyalarından endişe duyuyoruz"

14.03.2021 22:49
Ezher Şeyhi Tayyib:

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Almanya'nın Kahire'deki Büyükelçisi Christian Burger ile yaptığı görüşmede, Avrupa'da Müslümanlara karşı yürütülen karalama kampanyalarından endişe duyduğunu ifade etti.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Almanya'nın Kahire'deki Büyükelçisi Christian Burger ile yaptığı görüşmede, Avrupa'da Müslümanlara karşı yürütülen karalama kampanyalarından endişe duyduğunu ifade etti.

Mısır yerel medyasına göre, Tayyib, Alman Büyükelçisi Christian Burger ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede "Avrupa'da Müslümanlara karşı yürütülen karalama kampanyalarından endişe duyuyoruz." diyen Tayyib, Avrupa'da aşırı sağcı kesimin yaygınlaşması ve birçok batı ülkesinde Müslümanlara karşı tırmanan düşmanca faaliyetlerden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Tayyib, "Bugün dünyanın, her zamankinden daha fazla başkasına ve farklı inançlara saygı duymaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Burger ise, El-Ezher Kurumunun tüm Müslümanları temsil ettiğini, sesinin işitilir ve etkili olacağını belirterek, Almanya nüfusunun yüzde 6'sının Müslümanlardan oluştuğunu ve tüm haklara sahip bulunduklarını vurguladı.

Geçen yıl Kur'an-ı Kerim'in İsveç'te yakılması, Norveç'te yırtılması ve Fransa'nın Hz. Peygamber'e hakaret içeren karikatürleri destekleyici tavırları nedeniyle Müslüman ülkelerde protestolar düzenlenmişti.

Batı ülkelerindeki camiler ve İslam merkezleri, İslamofobinin tırmanması nedeniyle zaman zaman saldırılara maruz kalıyor. Mart 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu 51 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı.

Almanya, Kahire, Mısır, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezher Şeyhi Tayyib: 'Avrupa'da Müslümanlara karşı yürütülen karalama kampanyalarından endişe duyuyoruz' - Son Dakika


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