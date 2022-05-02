Ezidi lider Şeşo: "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı" - Son Dakika
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Ezidi lider Şeşo: "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı"

02.05.2022 17:35
Ezidi lider Şeşo: "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı"

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, Sincar ilçesinde terör örgütü PKK ile Irak ordusu arasında dün akşamdan bu yana çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı." dedi.

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, Sincar ilçesinde terör örgütü PKK ile Irak ordusu arasında dün akşamdan bu yana çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı." dedi.

Şeşo, AA muhabirine Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki PKK ile Irak ordusu arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ezidi lider, "PKK Sincar'a bağlı Sinun nahiyesindeki Dugire Kampı'nda Irak ordusu ile girdiği çatışmada yenildi ve bölgedeki yerlerini boşaltmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

"Sincar sınırında Irak ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor." diyen Şeşo, sözlerine şöyle devam etti:

"PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor. Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz. Bizim de PKK'dan isteğimiz bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için Sincar'ı boşaltmasıdır.

PKK'nın bölgedeki varlığı hizmetlerin verilmesini engelliyor. Aynı zamanda PKK'nın varlığı Sincarlı sığınmacıların evlerine dönmesinin önünde engel. PKK geçen birkaç yılda yüzlerce Ezidi genci kaçırdı. Aileleri bu gençlerin nerede olduğunu bilmiyor ve akıbetlerinden habersiz. Bu nedenle Ezidiler, PKK'nın Sincar ve çevresinde kalmasını istemiyor."

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak, her fırsatta terör örgütünün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

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Musul, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezidi lider Şeşo: 'Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezidi lider Şeşo: "Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı" - Son Dakika
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