Ezidiler PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkartılmasını istiyor - Son Dakika

Ezidiler PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkartılmasını istiyor

PKK terör örgütü, 2014 yılının Ağustos ayında DEAŞ tarafından ele geçirilen Sincar ve Musul'dan kaçarak Irak'ın belli başlı bölgelerine ve üçüncü ülkelere sığınan Ezidilere terör uyguluyor.

Ezidiler PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkartılmasını istiyor, System.String[]

PKK terör örgütü, 2014 yılının Ağustos ayında DEAŞ tarafından ele geçirilen Sincar ve Musul'dan kaçarak Irak'ın belli başlı bölgelerine ve üçüncü ülkelere sığınan Ezidilere terör uyguluyor. Ezidiler PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkartılmasını istiyor.

DEAŞ terör örgütü 2014 yılının Ağustos ayında Sincar ve Musul'u ele geçirmişti. Bölgede bulunan Türkler, Kürtler ve Ezidiler Irak'ın farklı bölgelerine ya da üçüncü ülkere kaçmak zorunda kalmışlardı. Irak'tan göç eden Ezidilerin önemli bir kısmına Türkiye kucağını açtı. Bir kısmı da Türkiye üzerinden çeşitli üçüncü ülkelere dağıldı. 2014 yılında DEAŞ'ın zulmünden dolayı evlerini terk eden Ezidiler o günden sonra bu defa acımasız ve bebek katilli terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinden ve eylemlerinden dolayı Sincar'a dönemiyor, dönebilenler de PKK terörünün mağduru oluyor.

Ezidiler bu durumun değişmesini ve Sincar'ın terör örgütü PKK'dan temizlenmesini ve evlerine geri dönmeleri için asgari uygun koşulların sağlanmasını talep ediyor. Sincar'daki Ezidiler bu amaçla 26 Temmuz 2020 tarihinde ilçede düzenledikleri bir protesto gösterisiyle Irak Merkezi Hükümeti'ne ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkartılmasını istedi. Ezidiler ayrıca, taşıdıkları pankartlarla, Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasını istemediklerini duyurdu ve PKK'nın Ezidilerin çocuklarını kaçırmaya son vermesi çağrısında bulundu.

PKK terör örgütü ve onun uzantılarının bulunduğu yerlerde halka yapılan baskılar, sivillere yönelik sindirme eylemleri, küçük çocukları ailelerinden zorla kopararak terör örgütü saflarına gönderilmesi bölgede bulunan Araplara, Türkmenlere, Kürtlere ve Ezidilere yönelik PKK terör örgütünün zalimliklerden bir kısmını oluşturuyor. Nitekim, PKK'nın bu tür insanlık dışı eylemleri ve insan hakları ihlalleri uluslararası kuruluşların ve insan hakları örgütlerinin raporlarında da yer alıyor. PKK yıllardır hem Irak hem de Suriye'nin egemenliğini ve siyasi birliği ile toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Suriye'de PKK/PYD/YPG kontrolündeki alanlardan yüz binlerce Suriyeli Kürdün kaçarak Türkiye'ye sığınmasının sebebi de aslında terör örgütünün yaptığı bu zulümler oluşturuyor.

PKK Mahmur, Sincar ve Kerkük gibi bölgelerde faaliyet sürdürüyor

PKK gerek Irak Kürt Bölgesinde, gerek Irak Merkezi Hükümeti'nin kontrolü altında bulunan Mahmur, Sincar ve Kerkük gibi bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyor ve bu alanları terör eylemleri ve emelleri için kullanıyor. Bu açıdan, Sincar'daki bu gösteriyi düzenleyen ve PKK terör örgütünün içyüzünü gören Ezidilerin, Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasını istememeleri bunun temelini oluşturuyor. Bu tür protesto gösterileri ve verilen mesajlar, açık bir şekilde bölgedeki Ezidilerin PKK terör örgütünün mevcudiyetinden ve eylemlerinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koyuyor. Bu yaşananlar PKK terör örgütünün Sincar'daki Ezidilerin "kurtarıcısı" olduğu yönündeki propagandasının da aslında gerçekleri bilen Ezidiler tarafından reddedildiğini açıkça gösteriyor.

Kadınlara tecavüz eden, uyuşturucu tacirliği yapan eli kanlı bir terör örgütü

Diğer bir ifadeyle, PKK ve Suriye'deki uzantıları bazı uluslararası çevrelerin onları göstermeye çalıştığı gibi "tırnakları ojeli kadınlardan oluşan, kadın haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü savaşçılar" değil. Bu terör örgütü, örgütten kaçarak teslim olan pek çok militanın ifadelerinde itiraf ettiği gibi, "küçük yaştaki çocukları ailelerinden zorla kopararak alıkoyan, onları ölüme süren, kendisine karşı gelenleri infaz eden, kadınlara tecavüz eden, uyuşturucu tacirliği yapan eli kanlı bir terör örgütü. Hatta DEAŞ'la mücadelede ön saflarda yer aldığı yönündeki iddiaları da boşa çıkaran, aksine yeri geldiğinde DEAŞ'la da işbirliği yaptığını ortaya koyan gelişmeler de yaşanıyor. Dünya Aramiler Konseyi Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda tutulan DEAŞ'lı militanları para karşılığında salıverdiğini ve böylece DEAŞ tehdidini kasten canlı tutmak suretiyle bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını duyurdu.

PKK Hristiyan köylerine de saldıracak

Aramiler Konseyi ayrıca, İngiliz haber kanalı BBC'nin, PKK/YPG/PYD'nin DEAŞ'la gizli anlaşmalar yaptığını kanıtladığını ve örgütün olası bir DEAŞ saldırısı/işgali ertesinde bölgede kendi propagandasını sürdürmek amacıyla, DEAŞ'ı Hıristiyan köylerine saldırılarda bulunması yönünde kışkırttığını açıkladı.

Ezidilerin Nüfusu ve Sincar'a Dönüş Süreci

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre nüfuslarının daha önce yaklaşık 500 bin civarında olduğu tahmin edilen Ezidilerden 100 bininin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı üçüncü ülkelere sığınmıştı. DEAŞ terör örgütünün 2014'deki işgali sonrasında Sincar'da kalan Ezidilerin sayısının ise 60 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 100 bin Ezidi ise Sincar ve Musul'u terkederek Kürt Bölgesel Yönetimi ile Ezidi nüfusun ve dini merkezlerinin bulunduğu Dohuk vilayetine sığındı. Burada inşa edilen kamplarda yaşam mücadelesi veren Ezidilerden son bir buçuk aylık süre zarfında sadece 15 bininin Sincar'a geri dönebildiği ifade edildi. - ANKARA

Sincar Dağı, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ezidiler PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkartılmasını istiyor - Son Dakika

Son Dakika

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