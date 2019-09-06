Ezilmekten kurtardığı yavru kediye yuva buldu

Belçika, (DHA)- Belçika'da bir motosiklet sürücüsü, motoruyla ilerlerken yolun ortasında yatan yavru bir kedi gördü. Yavru kediyi ezilmekten kurtaran adam daha sonra kediye yuva buldu. O anlar, motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameraya yansıdı.

Olay, Belçika'nın Mons şehrinde meydana geldi. Yolda hızla giden motosiklet sürücüsü yerde yatan bir yavru kediyi fark edip yanından geçti ve bir süre sonra onu yoldan almak için motosikletini sağa çekti. Kediyi kurtarmak için korkusuzca yola atlayan adam yoldan geçen araçlara eliyle yavaşlama işareti yaptı. Bir başka araç sahibinin de kediyi kurtarmak için aracıyla durduğu görüldü. Daha sonra sürücü, yavru kediyi sağ salim kucağına aldı. İlginç bir şekilde, o sırada kediyi fark edip yolda duran diğer araç sahibi kediyi sahiplendi.