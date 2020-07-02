Ezine 75. Yıl İlkokulu "Eko-Okul" oldu - Son Dakika

Ezine 75. Yıl İlkokulu "Eko-Okul" oldu

Ezine 75. Yıl İlkokulu, Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında çevreye duyarlı okul anlamını taşıyan Yeşil Bayrak Ödülü alıp "Eko-Okul" oldu.

Ezine 75. Yıl İlkokulu, Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında çevreye duyarlı okul anlamını taşıyan Yeşil Bayrak Ödülü alıp "Eko-Okul" oldu.

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Okul Müdürü Bahadır Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası Eko-Okullar Programının okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olduğunu söyledi.

Bu konuda yeşil bayrak ödülü aldıkları için mutlu olduklarını belirten Çağatay, "İki yıldır eko okullar okul koordinatörümüz İbrahim Erdur öncülüğünde öğrencilerimizin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda Uluslararası Eko Okullar programı kapsamında çevreye duyarlı okul anlamına gelen ödülü almaya hak kazandık. İki yıldır çöp, atık, geri dönüşüm konusunda çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten çevreci öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını güzel bir ödül ile aldı. Çanakkale'de bu bayrağa sahip 11 okuldan bir tanesiyiz. Eko sloganımız, 'Çevreyi Koru Dünyayı Kurtar' ile herkes için yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevre diliyoruz." dedi.

Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezine 75. Yıl İlkokulu 'Eko-Okul' oldu - Son Dakika

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