Ezine 75. Yıl İlkokulundan "Selam Olsun Eli Öpülesi Türk Kadınlarımıza" videosu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ezine 75. Yıl İlkokulundan 'Selam Olsun Eli Öpülesi Türk Kadınlarımıza' videosu - Son Dakika

Ezine 75. Yıl İlkokulundan "Selam Olsun Eli Öpülesi Türk Kadınlarımıza" videosu

6 saat önce

Ezine 75. Yıl İlkokulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk kadınının önemine dikkati çekmek amacıyla video hazırlandı.

Ezine 75. Yıl İlkokulundan

Ezine 75. Yıl İlkokulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk kadınının önemine dikkati çekmek amacıyla video hazırlandı.

"Selam Olsun Eli Öpülesi Türk Kadınlarımıza" adlı videoda, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sanatçı, sporcu, bilim insanı, yazar, iş kadını, Milli Mücadele kahramanı ve şehit kimlikleriyle toplumun hafızasına kazınan Türk kadınları işlendi.

Okul Müdürü Bahadır Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmada emeği bulunanlara teşekkür etti.

İdareci, öğretmen, öğrenci, veli ve yardımcı görevlilerle bir bütün halinde tek ses olarak mesaj vermek istediklerini anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Türk kadınlarımızı seçerken zamanımız az olduğu için tüm kıymetli kadınlarımıza yer veremedik. Kadınlarımızı sanatçı, sporcu, bilim insanı, yazar, iş kadını, Milli Mücadele kahramanlarımız, duruşuyla herkese örnek olan kadınlarımız, şehit kadınlarımız, yaptıkları işlerle dünyaya damga vurmuş kadınlarımızı kategorilere ayırarak seçim yaptık. Amacımız, okulumuzda ve çevremizde Türk kadınlarının önemi üzerinde farkındalık oluşturmak. İzleyen herkeste hoş bir seda bırakması dileğiyle."

Dünya Kadınlar Günü, Ezine, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:32 Kaynak: AA
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