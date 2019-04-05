Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Ezine'de AK Parti'den belediye başkanı seçilen Güray Yüksel'e mazbatası verildi.
Ezine
'de AK Parti
'den belediye başkanı seçilen Güray Yüksel
'e mazbatası verildi.
Güray Yüksel, beraberindeki heyet ile birlikte Ezine Adliyesine gelerek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Çimen Atacan Tuna'dan aldı.
Cuma Namazı sonrası belediye binası önünde kendisini karşılayan kalabalık ile kurban kesen Yüksel, ardından makamına çıktı.
Ezine'de güzel bir belediyecilik örneği ortaya koyacaklarını iade eden Yüksel, "Bundan sonra seçim meydanlarında vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek, güzel şehrimiz Ezine'miz, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız için ve siz değerli Ezineliler için elimizden geldiğince ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çok çalışacağız. AK Parti bayrağını 2014 senesinde aldığımız gibi 2023 senesine kadar taşıyarak görevimizi en iyi şekilde yapacak ve projelerimizi de hızla hayata geçireceğiz." dedi.
Başkan Yüksel daha sonra tebrikleri kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: AA
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